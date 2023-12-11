«الأدب» و«إسماعيل» صديقان يشاركان في الانتخابات منذ 50 عاما: «جينا حبا في مصر»

منذ زمن طويل جمعتهما الصداقة والنسب والجيرة، فلم يفترقا عن بعضهما البعض، وأصبح يتشاركان في كل تفاصيل حياتهما، حتى أنهم قدما إلى لجنة الانتخابات الرئاسية سوياً من أجل الإدلاء بصوتهما في الانتخابات وتحديد مصير مصر.

حرص الأدب محمد الهنداوي، صاحب الـ73 عاماً، وإسماعيل البيلي إبراهيم، صاحب الـ67 عاماً، علي الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشهيد فرحات ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، حيث أتيا في الصباح الباكر في ثاني أيام الانتخابات، وقاموا بالإدلاء بصوتيهما.

«الهنداوي»: نشارك في الانتخابات منذ 50 عاما

«من حوالي 50 سنة واحنا بنشارك في أي انتخابات سواء كانت نواب أو شيوخ أو رئاسة ولازم نروح مع بعض أي انتخابات عشان نشجع بعض، وبننزل عشان خاطر بلدنا وأولادنا وأحفادنا»، كلمتان قالها الادب محمد الهنداوي، أحد الناخبين بكفر الشيخ، لـ«الوطن».

وأضاف «الهنداوي»، «صوتنا ده أمانة وحرام لما نكتمه لازم نعبر عن رأينا ونحدد مصير بلدنا، عشان تفضل أعلي وأغلي بلد في الدنيا، وإن شاء الله نشارك في الانتخابات لحد آخر يوم في عمرنا، إحنا بننزل رغم كبر سننا ورغم تعبنا، لأن ده واجب وطني، وحق بلدنا علينا».

«بنعمل اللي علينا وربنا اللي بيختار».. هكذا أكد إسماعيل البيلي إبراهيم، حرصه علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية وغير من الاستحقاقات الدستورية، متابعاً: «احنا بنحط صوتنا بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار، والمشاركة مهمة لأن بلدنا كلنا محتاجانا ولازم العالم كله يعرف إنٌ المصريين لهم صوت وبيعرفوا يقولوا رأيهم ويختاروا رئيسهم».