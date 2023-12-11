فرق الهلال الأحمر تحيط باللجان الانتخابية.. «سند وقت الطوارئ»

هم ذراع مصر المداوية والمساعدة في وقت الجد، كان لهم دور كبير في توصيل المساعدات إلى غزة، ولهم أيضًا دور كبير في الانتخابات الرئاسية، إنهم فرق الهلال الأحمر الذين ينتشرون في محيط كل اللجان بشكل استباقي ربما يتعرض أحد الناخبين لأي أزمة طارئة.

وتشهد دائرة قصر النيل انتشارًا كثيفًا من قبل فرق الهلال الأحمر وذلك من أجل الاستعداد الدائم لمساعدة أي مواطن يشعر بالإعياء أثناء تواجده في المقر الانتخابي للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقاً لما صرحت به حميدة عويس إحدى المتطوعات في فرق الهلال الأحمر لـ«الوطن».

وأضافت «عويس» أن فرق الهلال الأحمر متواجدة في كافة محافظات مصر، وذلك من أجل مساعدة المواطنين الذين يشعرون بالتعب، ولكن منذ أمس وحتى الآن لم يتم رصد اي حالات داخل دائرة قصر النيل وعابدين .

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضحت المتطوعة في الهلال الأحمر أن هناك لجنة مشكلة بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية وذلك من أجل الابلاغ عن اي اصابات من الممكن ان تحدث داخل المقرات الانتخابية مما تنتقل الفرق على الفور الي مقر اللجنة الانتخابي.

وشهدت المقرات الانتخابية منذ الساعة الثامنة صباحاً اقبالا كبيراً من جانب المواطنين وذلك من أجل الإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 التي بدأت أمس الأحد وقد تستمر حتي يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري.