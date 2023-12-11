سيدات بنها يوزعن مياه على الناخبين في القليوبية (صور)

شهد محيط اللجان الانتخابية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وجود العديد من الفتيات والشباب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووزعت بعض السيدات على الناخبين زجاجات المياه، ولافتات تحث الجميع على المشاركة في انتخابات الرئاسة.

يذكر أن محافظة القليوبية أعلنت تجهيز 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالى 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الثاني من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان لليوم الثاني وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات، مشيرا إلى انه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.