تفاصيل مسابقة «الأراجوز في عيون جيل ألفا» من «القومي لثقافة الطفل»

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن مسابقة «الأراجوز في عيون جيل ألفا»، التي يقيمها على هامش ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس الذي يقام هذا الشهر.

وحددت عدة شروط للمسابقة، جاءت على النحو التالي:

- يرسم الطفل بألوان وورق من اختياره، ويفضل مقاس ورق A3 أو أي مقاس يريده الطفل.

- السن من 5 إلى 14 عاما.

- ترسل اللوحات أو تسلم باليد على مقر المركز بمدينة الفنون بالهرم، أمام أكاديمية الفنون، أو مقر الحديقة الثقافية بشارع قدري بالسيدة زينب أمام مستشفى الحوض المرصود.

أو ترسل بجودة عالية على رسائل الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على فيس بوك للأطفال من خارج القاهرة الكبرى.

- آخر موعد لاستلام اللوحات يوم الأحد 17 ديسمبر، الساعة 12 ظهرا.

الجوائز

- جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل.

- 7 جوائز ميداليات وشهادات تقدير ومجموعات كتب.

- سيتم إعلان وتوزيع الجوائز في حفل افتتاح ملتقى الأراجوز الخامس يوم الثلاثاء 19 ديسمبر في الثالثة عصرا.