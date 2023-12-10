وزيرة الثقافة: مشاركة الشباب في الانتخابات كانت أبرز المشاهد اليوم

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنها تأمل أن تكون الانتخابات الرئاسية في 2024 موفقة وخطوة نحو مستقبل مطمئن وسعيد، وأهم رسالة هي الحرص على أداء الواجب نحو الدولة من الفئات كلها، مشددة على أن كل من له حق الانتخاب يجب أن يشارك ويدلي بصوته ويؤدي واجبه نحو الدولة.

حرص الشباب على المشاركة

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن لديها العديد من الملاحظات حول المشهد الانتخابي اليوم، وأهمها حرص الشباب على المشاركة، فالصفوف أمام اللجان الانتخابية التي أدلت فيها بصوتها كانت طويلة وممتدة وأغلبها من الشباب والفتيات.

ولفتت إلى أن هذه المشاهد كانت لافتة للنظر؛ لأنه كان يؤخذ على الشباب عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات، وهذا يدل على نمو الوعي والإحساس تجاه الدولة منهم، ومؤشر طيب ومبشر بالخير.

المرأة المصرية لها دور كبير في قيادة الحياة بالدولة

وأشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، إلى أنها لاحظت المشاركة الواسعة من المرأة المصرية، التي لها دور كبير في كل مناحي الحياة، وهذا يدل على وعي كبير بالمسؤولية تجاه الدولة، وأثبت التاريخ أن المرأة المصرية لها دور كبير للغاية في قيادة الحياة بالدولة المصرية.