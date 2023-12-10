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انتخابات المصريين بالداخل

وزيرة الثقافة: اصطحاب الأطفال في الانتخابات الرئاسية يعلمهم المواطنة

كتب:

محمد عزالدين
11:41 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني

الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن اصطحاب الناخبين لأبنائهم وأحفادهم الصغار في أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يمثل بداية تنمية الوعي بالمواطنة لأن الطفل يتعلم الكثير من سلوك أولياء الأمر، وعندما ينمو داخله الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنه يزداد وعيه بالمواطنة.

تنمية المواطنة لدى الأطفال

وأضافت «الكيلاني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه عندما يصطحب الآباء أطفالهم في الانتخابات الرئاسية يعتادون السلوك ويتعلمون تحمل المسؤولية تجاه وطنهم، وينمو لديهم الوعي بالمواطنة منذ الصغر.

اختتمت بالإشارة إلى أن رسالتها الأولى والأخيرة تشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنها تظهر مدى وعي المصريين للعالم.

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