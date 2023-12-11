بـ«العكاز» مسن يدلي بصوته في الانتخابات: «بشارك عشان الاستقرار»

حرص رجل مسن يستند على العكاز، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة النهضة بمنطقة الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في اليوم الثاني وسط زحام كبير داخل اللجنة الانتخابية في الوقت الحالي.

وقال الرجل في تصريحات لـ«الوطن∙»: «سايب شغلي وجاي الانتخابات، عشان يستمر الاستقرار والأمن والأمان في مصر خلال الفترة الحالية، وطبعا البلد بخير في الوقت الحالي في كل الأمور».

وتُجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، وهم: «المرشح عبد الفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبد السند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس».