زحام أمام لجان الانتخابات في الحي المتميز بأكتوبر

شهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، زحام كبير من الشباب من أجل المشاركة في الأدلاء بأصواتهم، وسط تنظيم رائع داخل اللجان بمنطقة الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.

وشارك عدد كبير من الشباب في اللجان الانتخابية بمدرسة النهضة والنصر بمنطقة الحي المتميز في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.