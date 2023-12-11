حسن حمدي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بدائرة المنيل (صور)

أدلى الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة الشهيد محمد جمال بالمنيل.

ودخل الكابتن حسن حمدي للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 في دائرة المنيل، مؤكدا أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني على الجميع، وأنّه أدلى بالصوت وأعطاه لمن يراه أهلًا لتحمل الأمانة، وأنّ الإدلاء بالصوت حق ينبغي على كل إنسان أن يعطيه لوطنه.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالا كثيفا من قبل المواطنين في ثاني أيام التصويت بحي المنيل، حيث حرص عدد كبير من الشباب والنساء على الإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة 3 أيام.