«محمد» و«حسين» أصدقاء في العمل والتصويت الانتخابي: المشاركة واجب وطني

جمعهما العمل سويا منذ سنوات في إحدى المؤسسات بمدينة السادس من أكتوبر وأصبحا صديقين، وتشاركا سويا في العديد من الاستحقاقات الانتخابية، من أجل المحافظة على مستقبل أولادهما واستكمالا مسيرة الإنجازات وتحقيق الديمقراطية.

الانتخابات الرئاسية 2024

محمد أحمد، ابن محافظة الفيوم، قال إن مشاركته في العملية الانتخابية يأتي في إطار حرصه على مستقبل أفضل لأولاده باختيار المرشح المناسب للمرحلة المقبلة، مناشدا جميع الشباب بضرورة الذهاب إلى لجان الانتخابات للتصويت.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

أما صديقه حسين علي، أوضح أن المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 واجب وطني على الجميع، ويجب على الشباب وفئات المجتمع ضرورة المشاركة في العملية لاختيار من يٌمثلهم ويستكمل مسيرة الإنجازات لبناء الجمهورية الجديدة التي تُحول مصر إلى دولة عصرية حديثة.