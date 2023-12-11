بأطول علم.. مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالإسكندرية

قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، مسيرة كبرى بأطول علم لجمهورية مصر العربية، من محور المحمودية إلى منطقة بشاير الخير في منطقة كرموز، لتشجيع المواطنين على المشاركة الانتخابية.

واختارت محافظة الإسكندرية، كلا المنطقتين كونهما تحولا من منطقة عشوائية إلى أخرى حضارية، كما أنها جاءت تلبية لدعوة عدد من تلاميذ مدارس بشاير الخير للمشاركة معهم في إطلاق موكب بالأتوبيس السياحي ورفع أعلام مصر، ولافتات «انزل شارك»، لتشجيع أهالي المنطقة وحثهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية يدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

ودعا محافظ الإسكندرية جموع الشعب السكندري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

وأكد «الشريف» أن غرفة العمليات رصدت إقبالا كبيرا من جانب مواطني الإسكندرية، خلال اليوم الأول، وفي الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 باليوم الثاني، في اللجان الانتخابية كافة.

وأشار إلى أن تلك الدعاوى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تأتي بهدف أن تكون الإسكندرية هي الأولى من حيث مشاركة مواطنيها؛ إذ يبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 4 ملايين و300 ألف ناخب.