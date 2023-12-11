مدير «الدراسات السياسية»: الحوار الوطني خلق زخما سياسيا بالمجتمع المصري

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ ما نشهده منذ الأمس وحتى اليوم سيحتاج لدراسة كبيرة، فهناك مجموعة من العوامل التي تفسر لنا هذه المشاهد وهذا الإقبال الكثيف على المشاركة، ويمكن في هذا الإطار التطرق لمجموعة من الظواهر المتعلقة بهذه الانتخابات التي ميزتها عن كل الانتخابات السابقة، أهمها الحضور القوي للأحزاب السياسية في هذه الانتخابات.

وأضاف مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مشاركة الأحزاب السياسية ومنافستها في الانتخابات يعود لقناعة الأحزاب السياسية بأنّ هناك تحولات مهمة في الحياة السياسية في مصر تعيد الاعتبار لدور الأحزاب السياسية، فالأحزاب لعبت دورًا في تعبئة وتوعية الناخب المصري، هذا بجانب طرح مرشحين، حيث يوجد لدينا 4 مرشحين، 3 منهم ينتمون لأحزاب سياسية.

وتابع مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بأن حالة الحوار الوطني التي شهدها المجتمع المصري طوال الفترة السابقة، فالحوار الوطني خلق حوارا وزخما سياسي بالمجتمع المصري، بعد أن ناقش حزمة كبيرة من القضايا وخلق أملا كبيرا لدى المجتمع المصري وثقة بأنّ هناك عملية إصلاحية كبيرة تجري بمصر، وهذا عنصر آخر ميز هذه الانتخابات، مقارنة بالانتخابات السابقة.