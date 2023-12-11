بـ«زي واحاتي».. أطفال الوادي الجديد يحتفلون أمام لجان الانتخابات (صور)

احتفل أطفال محافظة الوادي الجديد بالزي الواحاتي في ثاني أيام انتخابات الرئاسية 2024، أمام المثلث الذهبي، وأكبر لجان مدينة الخارجة، وهي منطقة ميدان عبدالهادي، والتي تضم 3 لجان انتخابية بالقرب من بعضها البعض.

أطفال الوادي الجديد في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

وقالت الطفلة فاطمة وائل، والتي ارتدت الثوب الواحاتي أمام لجنة جمعية تنمية المجتمع المحلي بالخارجة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024، «ارتديت الزي الواحاتي اليوم لأنني افتخر وأعتز بزي محافظتي، وأشعر بالوطنية تجاه بلدي مصر، واليوم الجميع فرحان بهذا العرس الديمقراطي الجميل».

انتظام التصويت في لجان الاقتراع

كما انتظمت أعمال بدء تصويت في لجان الاقتراع في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الوادي الجديد، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين للتصويت في تمام التاسعة صباحاً دون أي تأخير عن الموعد الرسمي الذي أقرته الهيئة العليا للإنتخابات.

كانت محافظة الوادي الجديد أقرت 82 لجنة فرعية، منها 7 لجان للوافدين، حيث بلغ إجمالي أعداد الناخبين بالمحافظة 188 ألفاً و12 ناخباً، موزعين على 67 مركزاً انتخابياً و5 لجان عامة.