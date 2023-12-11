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انتخابات المصريين بالداخل

أئمة الأوقاف أمام صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

كتب:

يسرا البسيوني
02:44 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
أئمة الأوقاف أمام صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

في مسيرة هي الأطول من نوعها، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، توجه عدد من مشايخ وأئمة مديرية الأوقاف في الجيزة والعاملون بها، إلى مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود.

وأوضح سيد عمارة، رئيس اللجنة النقابية بمديرية أوقاف الجيزة، أنّ الخروج بهذا المشهد جاء لتحفيز المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم، وهو اختيار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن أنظار العالم كله تتجه صوب المشهد الانتخابي في مصر، خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالدولة وخاصة على حددونا.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية بمديرية أوقاف الجيزة، لـ«الوطن»: «لا بد أن نثبت للعالم أجمع أن مصر قد الدنيا»، مؤكدا أنّ مصر بوابة الشرق الأوسط.

 

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