أئمة الأوقاف أمام صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

في مسيرة هي الأطول من نوعها، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، توجه عدد من مشايخ وأئمة مديرية الأوقاف في الجيزة والعاملون بها، إلى مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود.

وأوضح سيد عمارة، رئيس اللجنة النقابية بمديرية أوقاف الجيزة، أنّ الخروج بهذا المشهد جاء لتحفيز المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم، وهو اختيار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن أنظار العالم كله تتجه صوب المشهد الانتخابي في مصر، خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالدولة وخاصة على حددونا.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية بمديرية أوقاف الجيزة، لـ«الوطن»: «لا بد أن نثبت للعالم أجمع أن مصر قد الدنيا»، مؤكدا أنّ مصر بوابة الشرق الأوسط.