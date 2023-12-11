مسيرة لطلاب من ذوي الهمم في قنا لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

نظمت إدارة قنا التعليمية، اليوم الاثنين، مسيرة للطلاب من ذوي الهمم بمدارس الصم والبكم والفكرية، حاملين علم مصر بطول 100 متر، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، طافت شوارع مدينة قنا واللجان الانتخابية.

وقادت المسيرة وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية، وقيادات الإدارة، بالتنسيق مع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

علم مصر بطول 100 متر

وبدأت المسيرة من أمام ديوان الادارة التعليمية، بمشاركة الطلاب والطالبات من ذوي الهمم، يحملون علم مصر بطول 100 متر، على أنغام الأغاني الوطنية، مرورا بمدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية والمعهد الديني للبنين والبنات، ومدرستي الفرنسيسكان والتحرير والفيصل الابتدائيه.

وأكدت مدير عام إدارة قنا التعليمية، أن المسيرة التي نظمتها الإدارة بمشاركة طلاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، يحملون علم مصر بطول أكثر من 100 متر، هي فكرة جرى تنفيذها بمساعدة ومساندة العاملين في الإدارة التعليمية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشادت وفاء رشاد خلف الله، بمجهود جميع العاملين في الإدارة التعليمية والمدارس، الذين يوفرون كل الإمكانيات للتسهيل والتيسير على المعلمين، للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.