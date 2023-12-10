شباب كفر الشيخ يشاركون في الانتخابات الرئاسية: «مصر وطن يعيش فينا»

ضرب شباب محافظة كفر الشيخ أروع مشاهد الديمقراطية بالمشاركة الفاعلة بالانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «بلدنا غالية علينا»، مشهد كان الحاضر فيه صوت الشباب منذ اللحظات الأولي للتصويت بصناديق الاقتراع منذ الصباح اليوم الأحد، حاملين أعلام مصر، وسط فرحاتهم العارمة بالمشاركة لبناء الوطن.

شباب كفر الشيخ من أجل التنمية والاستقرار

ويشير السيد الغنام، أحد شباب محافظة كفر الشيخ، أنه يشارك اليوم بالانتخابات الرئاسية 2024، من أجل التنمية والاستقرار الذي نعيش فيه، نشارك بصوت الشباب لأن المستقبل لنا، نحن ندعوا الجميع بالنزول والمشاركة الفاعلة لأن مصر لها دين في رقبتنا لابد أن نفي به.

ندا خليل: مصر وطن يعيش فينا

وتضيف ندا خليل، طالبة جامعية، في محافظة كفر الشيخ، أن المشاركة لابد أن تشمل جميع المصريين وليس الشباب فقط، مشيرة أن مصر وطن يعيش فينا ونعيش فيه، ولا شيء في الدنيا يغنينا عنها، ولذلك جئنا اليوم للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024، لبناء مصر القوية من أجل جموع المصريين.