بيطمنوا على مستقبلهم.. أم وأطفالها الأربعة يختارون رئيس مصر القادم

حرصت إحدى المواطنات على اصطحاب أطفالها الأربعة، خلال عملية الإدلائها بصوتها في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت أمس الأحد، إذ تواجدت الناخبة رفقة أطفالها، داخل مقر لجنتها بالجامعة العمالية في مدينة نصر، لتلفت الأنظار، بحرصها على اصطحابهم معها، خلال عملية التصويت، لتحفيزهم على المشاركة الفعالة.

أم وأطفالها الـ4 في انتخابات رئاسة

«لازم يحسوا بالروح الوطنية»، بهذه الجملة أكدت الناخبة أنها حرصت على تواجد أبنائها في هذا العُرس الانتخابي، لغرز روح الوطنية داخلهم منذ الصغر، مؤكدة أنهم من طلبوا ذلك، واصفة الخطوة، بأنها تشجعهم على معرفة أهمية دورهم في المجتمع.

حماس الأطفال لحضور انتخابات الرئاسة

وتابعت الأم في تصريحاتها لـ«الوطن»: «هما متحمسين جدا أنهم يجوا يحضروا حاجة زي دي لأول مرة في حياتهم، وده بيعلمهم حب الوطن والمشاركة من أجله».

وشهد أول يومين للعملية الانتخابية، توافد المواطنين من جميع الفئات والأعمار للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ تستمر العملية الانتخابية على مدار 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء.