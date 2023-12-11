توفير أتوبيسات لنقل طلاب جامعة سوهاج إلى اللجان الانتخابية

تابع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حركة انتقال الطلاب المغتربين بأوتوبيسات الجامعة، للمشاركة في المشهد الانتخابي والتصويت بلجانهم، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

9 لجان انتخابية

وأكد «النعماني»، أن جامعة سوهاج قامت بتوفير أتوبيسات نقل جماعي للطلاب المغتربين لتوصيلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 20 أتوبيسا لنقل الطلاب، للجان المغتربين والتي وفرتها الدولة لتسهيل عملية التصويت عليهم بدلاً من مشقة السفر، حيث خصصت الدولة 9 لجان انتخابية لهم بمحافظة سوهاج.

المشاركة في انتخابات الرئاسة

وأعرب «النعماني» عن فخزه واعتزازه بطلاب جامعة سوهاج والذين يبرهنون دائماً على أنهم قدر المسؤولية، حيث حرصوا على المشاركة والتصويت وبأعداد غفيرة وغير مسبوقة، مؤكداً ان الشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن.