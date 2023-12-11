«سمير» يدلي بصوته في الانتخابات على كرسي متحرك: «واجب وطني»

يجلس على كرسيه المتحرك ويدفعه نجله متوجهين إلى لجنة الانتخابات، فلم تمنع إعاقة سمير محمد أنور، ذو الثمانين عامًا، عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024، ليدلي بصوته داخل مدرسة الأوقاف الثانوية بالمهندسين.

«سمير» يشارك في الانتخابات الرئاسية على كرسي متحرك

«سمير» كان أحد مقاتلي حرب أكتوبر 1973 في سلاح المشاة، وتعرضت قدماه للبتر بعد اشتباكات مع العدو، وأصر على أنّ يشارك في الانتخابات الرئاسية: «لو تخلفت عن المشاركة في الانتخابات هكون خاين للأمانة، أنا بحضر كل الانتخابات سواء كانت رئاسة أو برلمانية لأنها حق دستوري، ولازم تكون المشاركة إيجابية عشان بلدنا لها حق علينا».

«سمير»: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وتابع: «أولادي وأحفادي بيشاركوا في الانتخابات، كل واحد حر في رأيه بس الأهم أنهم يشاركوا»، بهذه الكلمات واصل الرجل حديثه عن أهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وأنه يجب على الأسر تعليم الأبناء، الإيجابية للمشاركة في تلك الانتخابات لأنها واجب وطني.