نقيب المهن التمثيلية يشيد بمشاركة الشباب في الانتخابات لليوم الثاني: وعي مميز

أشاد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بمشاركة الشباب بكثافة في الانتخابات الرئاسية، موضحا أنها تشير إلى وعي الشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «CBC» «الشباب بيروحوا ينتخبوا من غير ما حد يقولهم، وده حاجة ممتازة، أنا بناتي الاتنين نزلوا لوحدهم من غير ما حد يقولهم، والشباب هم المستقبل».

المشاركة في الانتخابات

وتابع: «كل زملائي الفنانين شاركوا في الانتخابات منذ الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية، واللي مقدرش يروح هينتخب النهاردة»، مشيرا إلى أن إقبال الشباب على التصويت كبير.