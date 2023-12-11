مراسل «إكسترا نيوز»من قنا: إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاقتراع

قال أحمد الأفيوني، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من قنا، إنّ المشهد الانتخابي اليوم لم يختلف عن أمس من حيث الإقبال الكثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري الهام، حيث جرى فتح اللجان الانتخابية في تمام التاسعة صباحا اليوم وأمس، وسط إقبال كثيف من المواطني بمختلف الفئات، واليوم نشهد اصطفافا وطنيا من جانب المواطنين.

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز» من قنا خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المشهد سيطرت عليه المشاركة من قبل المرأة المصرية بكثافة، والتي دائما ما تضرب المثل بشكل دائم في الانتخابات، إلى جانب اصطحاب الأطفال لحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في صورة جميلة جدا.

وتابع مراسل قناة «إكسترا نيوز» من قنا، أنّ الأجهزة التنفيذية في قنا تقدّم الدعم اللوجيستي الكامل للعملية الانتخابية، بدءا من عمل مظلات تقي الناخبين من حرارة الشمس خاصة خلال فترات الظهيرة وتوفير محولات الطاقة الكهربائية، إلى جانب غرف العمليات الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية وتلقي الشكاوى، ولكن العملية تسير بشكل جيد دون أي مشكلات.