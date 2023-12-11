أسقف عام شبرا الخيمة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: واجب على كل مصري

حرص الأنبا مرقص، أسقف عام شبرا الخيمة، على الإدلاء بصوته في الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

الأنبا مرقص: المشاركة في الانتخابات واجبة

ووجه الأنبا مرقص، رسالة للمواطنين أثناء الإدلاء بصوته، قائلا: «المشاركة في الانتخابات أمر واجب على كل مواطن مصري».

وشهد اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة، توافد عدد كبير من المواطنين أمام المقرات الانتخابية، منذ الساعة التاسعة صباحا، تزامنا مع بدء فتح اللجان.

ويستمر ماراثون الانتخابات الرئاسية، حتى مساء غد الاثنين.

خريطة اللجان الانتخابية في القليوبية

من جهته، أشار اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة تضم 9 لجان للمغتربين، وتقع في قسم أول العبور مدرسة الـ70 متر للتعليم الأساسي حي الشباب، ومنطقة الـ70 متر بمدينة العبور، وقسم أول العبور مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات شارع الصحافة الحي التاسع بمدينة العبور، وقسم أول شبرا الخيمة محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة، وقسم الخصوص مدرسة الأمير الإعدادية، رقم واحد شارع الأمير الرئيسي وقسم الخصوص معهد أبو بكر الصديق الأزهري شارع البترول بعزية النورة - الخصوص، وقسم ثانٍ بنها مدرسة بنها الثانوية بنات شارع الاستاد امام نادى سيتي كلوب مدينة بنها.