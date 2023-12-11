مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية لعام 2023

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات للعام الثامن، مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية لعام 2023، تحت عنوان «نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، ودورها في التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030»، وذلك الساعة الحادية عشرة صباح الخميس المقبل، في قاعة محاضرات مركز مؤتمرات المكتبة.

توظيف التقنيات

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المؤتمر يتناول نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها وأدواتها ومجالاتها المتعددة، من خلال حلقة نقاش يتحدث فيها عدد من الخبراء والمتخصصين الأكاديميين في مجال نظم المعلومات الجغرافية بمصر، حول كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في المجال الجغرافي، بالإضافة إلى عروض تقديمية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية.

معرض للخرائط

وأشار «زايد» إلى أنه سيجري تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وكيفية استغلالها بشكل أمثل على الأصعدة كافة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكمل وجه.

كما يصاحب المؤتمر معرضا للخرائط التي استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب والخرائط والأطالس، ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية.