رئيس حي عين شمس يتفقد اللجان الانتخابية لمتابعة عملية التصويت

أجرى المحاسب عبد الحميد أبو العزم، رئيس حي عين شمس في القاهرة، جولة تفقدية على اللجان والمقار الانتخابية التابعة للحي، لمتابعة سير عملية للانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بصوته في الانتخابات.

وتابع أبوالعزم، انتظام ثاني أيام العملية الانتخابية، للتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو إشغالات أو معوقات.

وشهدت اللجان الفرعية والمقار الانتخابية التابعة لمحافظة القاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين منذ الصباح، حيث اصطفت الطوابير الطويلة في ظاهرة ملحوظة لليوم الثاني من بدء التصويت.

ويبلغ عدد الناخبين في القاهرة نحو 8 ملايين و236 ألفا و760 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، و58 لجنة للوافدين.