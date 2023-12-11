محافظ الجيزة يتابع العملية الانتخابية في لجان أبو النمرس والحوامدية (فيديو)

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، لجنة مدرسة المنوات الإعدادية الحديثة بنين في أبو النمرس بثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

مقرات اللجان الانتخابية

وذكرت محافظة الجيزة، في بيان صدر اليوم، أنّ جولة المحافظ شملت متابعة اللجان الانتخابية في الحوامدية والبدرشين، منها لجنة مدرسة الحوامدية الثانوية بنات، ولجنة الشهيد محمد راشد في الحوامدية.