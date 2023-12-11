رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

محافظ الجيزة يتابع العملية الانتخابية في لجان أبو النمرس والحوامدية (فيديو)

كتب:

سلامة عامر
11:30 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة

اللواء احمد راشد محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، لجنة مدرسة المنوات الإعدادية الحديثة بنين في أبو النمرس بثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

مقرات اللجان الانتخابية

وذكرت محافظة الجيزة، في بيان صدر اليوم، أنّ جولة المحافظ شملت متابعة اللجان الانتخابية في الحوامدية والبدرشين، منها لجنة مدرسة الحوامدية الثانوية بنات، ولجنة الشهيد محمد راشد في الحوامدية.

اقرأ المزيد:

رئيس اتحاد عمال مصر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

طوابير للناخبين أمام لجان إمبابة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

أعضاء «التنسيقية» يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

لليوم الثاني.. تواجد طاقم طبي أمام اللجان لمتابعة الانتخابات الرئاسية

مسيرة داخل الحي المتميز في أكتوبر قبل التصويت في الانتخابات الرئاسية

محافظ الجيزة يتفقد لجان أبو النمرس والحوامدية والبدرشين بعد قليل

محافظ الجيزة يتابع سير الانتخابات في لجان العمرانية

محافظ الجيزة يدعو المواطنين للمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.