مراد مكرم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامي

أدلى الفنان مراد مكرم، ومقدم برنامج «الأكيل»، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وظهر مراد مكرم في لجنة المغتربين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، خلال اليوم الثاني.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 المرشح عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.