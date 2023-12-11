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انتخابات المصريين بالداخل

مراد مكرم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدينة الإنتاج الإعلامي

كتب:

علي سمير
01:34 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
مراد مكرم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

مراد مكرم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الفنان مراد مكرم، ومقدم برنامج «الأكيل»، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وظهر مراد مكرم في لجنة المغتربين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، خلال اليوم الثاني.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 المرشح عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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