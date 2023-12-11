«التنسيقية»: المصريات قدّمن دورا رائعا لتيسير العملية الانتخابية

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسسن، مشهدا متحضرا أبرز دور المرأة المصرية ووضعها دائما في مقدمة المشهد المصري، حيث قدّمت المرأة المصرية بين قاضٍ وشرطية ومتابعة، يد العون للناخبات المصريات، وقدّمن أروع الأمثلة لتيسير العملية الانتخابية، من خلال مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وتأمين العملية الانتخابية للمواطنين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غرفة عمليات لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.