رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

معلمو «ليسيه الحرية» يخرجون في مسيرة للتصويت بانتخابات الرئاسة

كتب:

وسام محمد
12:09 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
المشاركة في الانتخابات

المشاركة في الانتخابات

شارك وفد من مدرسة «ليسيه الحرية» في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني، إذ خرجوا في مسيرة للتصويت بلجنة مدرسة محمد فريد في حي عابدين.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، لاستمرار عملية الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر.

 

اقرأ المزيد:

رئيس اتحاد عمال مصر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

طريقة الاستعلام عن أقرب لجنة وافدين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

رئيس «زراعة النواب»: الشعب يقدر أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

توافد سيدات التجمع على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
بقلم وسام محمد