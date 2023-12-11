معلمو «ليسيه الحرية» يخرجون في مسيرة للتصويت بانتخابات الرئاسة

شارك وفد من مدرسة «ليسيه الحرية» في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني، إذ خرجوا في مسيرة للتصويت بلجنة مدرسة محمد فريد في حي عابدين.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، لاستمرار عملية الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر.