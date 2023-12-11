صعيدي ينحر عجلا احتفالا بالانتخابات الرئاسية: حاسس إني في فرح

واصل طارق أبو المجد، الشاب الصعيدي الأربعيني، تقليده الخاص في الاحتفال بالانتخابات من 2014 وحتى الآن، حيث اشترى عجلا وذبحه أمام لجنة الانتخابات في منطقة الهرم، احتفاء بالعرس الديقراطي، واصطفاف المصريين في طوابير للتعبير عن رأيهم واختيار رئيس لمصر، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري الذي يحدد مستقبل مصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

فرحة أبو المجد بـ الانتخابات الرئاسية الحالية زادت بعد أن شاهد بعينه شباب ورجال وفتيات في طوابير الانتخابات، يقول لـ«الوطن»: «الشباب عصب البلد، والإقبال الكبير منهم على المشاركة في الانتخابات، يؤكد تغيير كبير في ثقافة ومفاهيم الشباب وانتمائهم للوطن، وعدم الانصياع لدعوات الهدم والتشكيك والمؤامرات التي يديرها أعداء البلاد في الخارج».

يرى الشاب الأربعيني أنّ مصر شهدت على مدار السنوات الماضية كثير من الإنجازات في قطاعات مختلفة، بينها الطرق والكباري والمحاور التي وفرت كثير من المال والوقت والجهد، وساهمت في حل أزمة الزحام، فضلا عن الإنجازات التي يراها المواطن بعينه في كثير من المجالات، وبينها استعادة مصر مكانتها بين دول المنطقة، يقول: «الجميع يعمل لمصر ألف حساب، وهذا لم يأتي من فراغ، بل كان نتاج عمل وجهد كبيرين».

فرحة الشاب الأربعيني بالانتخابات الرئاسية دفعته لذبح عجل أمام إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة الهرم، يقول: «دبحت عجل وفرقته من فرحتي بالانتخابات، أنا حاسس إنها زي فرح ابني».