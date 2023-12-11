رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

وفد البرلمان العربي يتفقد لجان القليوبية.. ويشيد بإقبال المصريين على التصويت

كتب:

يسرا البسيوني
01:50 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية بالقليوبية

وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية بالقليوبية

تفقد وفد البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، مقار اللجان الانتخابية في حي شبرا الخيمة بالقليوبية.

الإقبال على اللجان الانتخابية 

وأشاد وفد البرلمان العربي، بالمشهد الحضاري واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، مؤكدا أنّ الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية دليل على أنّ وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية.

وقال النائب علاء عابد، على هامش تفقد وفد البرلمان العربي، إنّ احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي رسالة مهمة موجهة للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنّ كل مواطن يحظى بالحرية في ممارسة حقه الدستوري من خلال اختيار المرشح الأفضل في وجهة نظره.

اقرأ المزيد:

البرلمان العربي يشيد باحتشاد المواطنين على اللجان الانتخابية في الجيزة (صور)

خلال متابعتهم للانتخابات.. وفد البرلمان العربي يلتقي رئيس «الطرق الصوفية»

رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود تنظيم الانتخابات الرئاسية في مصر

البرلمان العربي يعلن متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بأكبر وفد في تاريخه

البرلمان العربي يرحب برفع حظر الأسلحة على جمهورية الصومال

رئيس البرلمان العربي: مواقف مصر تمثل صمام أمان للقضية الفلسطينية
بقلم يسرا البسيوني