وفد البرلمان العربي يتفقد لجان القليوبية.. ويشيد بإقبال المصريين على التصويت

تفقد وفد البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، مقار اللجان الانتخابية في حي شبرا الخيمة بالقليوبية.

الإقبال على اللجان الانتخابية

وأشاد وفد البرلمان العربي، بالمشهد الحضاري واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، مؤكدا أنّ الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية دليل على أنّ وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية.

وقال النائب علاء عابد، على هامش تفقد وفد البرلمان العربي، إنّ احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي رسالة مهمة موجهة للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنّ كل مواطن يحظى بالحرية في ممارسة حقه الدستوري من خلال اختيار المرشح الأفضل في وجهة نظره.