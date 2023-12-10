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انتخابات المصريين بالداخل

خلال متابعتهم للانتخابات.. وفد البرلمان العربي يلتقي رئيس «الطرق الصوفية»

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:25 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
البرلمان العربى

البرلمان العربى

استقبل الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وفدًا من البرلمان العربي مكون من محمد خوان «الجزائر»، وشيخ جابر خلفان «سوريا» وإبراهيم عبده «جيبوتي»، وهالة أحمد «سوريا»، والنائبة شادية خضير «مصر»، وذلك أثناء متابعتهم للانتخابات في مدرسة الفردوس والمقرر الإدلاء فيها أبناء الطرق الصوفية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وكان قد شارك عدد من نجوم الفن ولاعبو كرة القدم السابقين والحاليين في الانتخابات الرئاسية 2024، ومن بينهما الفنان صبري فواز، والفنان أشرف زكي نقيب الفنانين، والفنانة سميرة محسن، وياسر ريان لاعب النادي الأهلي السابق وغيرهم.

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