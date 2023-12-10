البرلمان العربي يشيد باحتشاد المواطنين على اللجان الانتخابية في الجيزة (صور)

تفقد وفد البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، مقار اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة وأكتوبر وإمبابة بمحافظة الجيزة.

إشادة البرلمان العربي بالانتخابات

وأشاد وفد البرلمان العربي بالمشهد الحضاري واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية غير المسبوق، موضحا أن ما يحدث في مصر يمثل ممارسة ديمقراطية غير مسبوقة، وإقبال المواطنين دليل على وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش تفقد وفد البرلمان العربي لمقار اللجان الانتخابية، أن الشعب المصري دائما مثال للفخر والاعتزاز بوقوفه خلف القيادة السياسية.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستشهد إقبالا غير مسبوق من المواطنين، ووفد البرلمان العربي سيستكمل متابعة الانتخابات الرئاسية والمرور على اللجان الانتخابية في بقية المحافظات.