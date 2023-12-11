أعضاء «التنسيقية» يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلى محمد اللافي علام بصوته الانتخابي في مدرسة سليم البشرى دمنهور بالبحيرة، وعمرو حسن، بمدرسة بدر الإعدادية بنين الدقي في الجيزة، وأحمد السيد حافظ أحمد، بمدرسة الشهيد أحمد سمير رمضان بنها ، بالقليوبية.

وتابعت التنسيقية: «أدلى عمر عبد المتعال السيد عبد السلام السلايمى، بمدرسه اسنا الثانويه بنات بالأقصر، وشيماء عبدالإله عبدالحميد في مدرسة الأزبكية الإعدادية بالقاهرة، ومحمد سيف الله محمد سامي ابوالنجا، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة مصر الجديدة بالقاهرة».

كما شارك محمد صلاح خليفة، بمدرسة الثانوية العسكرية بنين حوش عيسي بالبحيرة، وأدلت صابرين حجازي بصوتها في مدرسة الرضوان المشتركة الابتدائيه دمنهور بالبحيرة، وأدلى محمد أباظة بمدرسة معهد فتيات مدينة 6 أكتوبر في الجيزه، كما شاركت مني حسين أحمد أبوطالب، بمدرسة بنها الثانوية بنات، بمحافظة القليوبية.

وتواصل الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانعقاد الدائم، لمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية، ومشاركة المصريين في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.