محمود مسلم: مصر تغيرت سياسيا وإعلاميا مع بداية الحوار الوطني

قال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكّد أنَّه سيسعى إلى تدعيم الحياة الحزبية والتنوع السياسي، مشيرًا إلى أن مصر تغيرت سياسيًا وإعلاميًا مع بداية الحوار الوطني.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، في تغطية خاصة على قناة «المحور»، أنّ كل أطياف الشعب المصري شاركت في الحوار الوطني.

إلى ذلك، قال «مسلم»، إنَّ الإعلام الدولي فشل فشلًا ذريعًا طوال السنوات الماضية، فقد كان هدفه في فترة من الفترات عدم نجاح ثورة 30 يونيو وإشعال فتنة بين الناس وكل ذلك لم يحدث.

الإعلام الدولي ارتكب أخطاءً مهنية تصل إلى حد الجرائم

وذكر «مسلم»، أنَّ الإعلام الدولي ارتكب أخطاءً مهنية تصل إلى حد الجرائم، مثلما حدث في غزة، فقد ارتكب حماقات كبيرة ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنَّ أزمة غزة أكّدت أنّ معايير القيم الإنسانين والإعلام المحايد وحقوق الإنسان لا وجود لها على أرض الواقع، فهذه الدول تستخدم هذه الشعارات من أجل تحقيق مصالحها فقط.