قيادات الأزهر تشارك في الانتخابات الرئاسية: مسؤولية وطنية

أدلى قيادات الأزهر الشريف بأصواتهم الانتخابية، أمس الأحد، بأصواتهم الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، إذ أدلى فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر بصوته في إحدى لجان مدينة الشروق، كما أدلى فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

كما شارك في انتخابات الرئاسة أيضًا الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبد العني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من وكلاء ورؤساء العموم بقطاع المعاهد الأزهرية، في لجان منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة.

وأكّد قيادات الأزهر أنَّ المشاركة في الاستحقاقات الدستورية مسؤولية وطنية، وواجب في حق مصرنا الحبيبة، داعين المصريين للمشاركة بإرادتهم الحرة لصياغة واقع هذا الوطن ومستقبله.