سميرة أحمد تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بالزمالك: حضرت رغم إصابتي في قدمي

أدلت الفنانة سميرة أحمد بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل اللجنة رقم 3 بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، في ثاني أيام التصويت.

سميرة أحمد تدلي بصوتها رغم إصابتها

وقالت سميرة أحمد في حديثها لـ«الوطن» إنَّها سقطت أثناء السير ما أدى إلى إصابتها في ساقها: «رغم صعوبة الحركة بس مقدرش مجيش انتخب، وألبي نداء الوطن».

وظهرت سميرة أحمد وهي متشحة بالعلم المصري أثناء الإدلاء بصوتها وقالت: «مابسبش العلم من إيدي وبتحرك بيه في كل مكان، ببقى مبسوطة وبيديني طاقة إيجابية كل ما أبص له».

وشهدت منطقة الزمالك توافد المواطنين على لجانها الثلاث، في الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، واصطف الناخبين في طوابير أمام المقار الانتخابية، فيما حملوا الأعلام المصرية ورددوا الأغاني الوطنية.

وشهدت اللجان تواجد للمتطوعين من الشباب والفتيات لمساعدة الناخبين المسنين في الوصول إلى لجانهم، بالإضافة إلى توزيع الحلوى على الأطفال المتواجدين أمام اللجان.