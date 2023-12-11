لجنة إعداد منهج تعليمي لأعضاء الكنيسة الأسقفية تعقد مؤتمرها الأول

انعقد المؤتمر الأول لإعداد منهج تعليمي لعضوية الكنيسة الأسقفية، بحضور الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك في الفترة من اليوم الثالث حتى اليوم السابع من ديسمبر لعام 2023م، في كاتدرائية جميع القديسين في الزمالك.

مؤتمر الكنيسة الأسقفية

بدأ المؤتمر بصلوات القداس الإلهي، وصلاة من أجل البلاد والكنيسة، إذ تضمن المؤتمر بعض الاجتماعات والمناقشات البنّاءة لعمل سلسلة للدراسات اللاهوتية والرعوية داخل الكنيسة الأسقفية مدتها عام، لينتج عنها منهج تدريبي يُدرس بالكنائس الأسقفية، للراغبين الانضمام إلى عضوية الكنيسة.

ومن المقرر أن تضم السلسة شرح عن مبدأ الكنيسة الأسقفية وعقيدتها ومفهومها الذي يتمثل فيه: قواعد الإيمان الأسقفي، والذي يبنى على الكتاب المقدس وهو «الإِيمَانِ الْمُسَلَّمِ مَرَّةً لِلْقِدِّيسِينَ» مستمدة من رسالة يهوذا 3:1، حيث إن إيمان أعضاء الكنيسة هو الإيمان المُسلّم حسب تقليد الكنيسة، وأيضا يجب أن يبنى على فهم العقيدة الصحيح.

أضافت اللجنة أن التعليم هو مسؤولية الكنيسة، والتي تتمثل مهمتها في الحفاظ على نقاء الإيمان وتوصيلهُ إلى الأجيال القادمة، إذ يتحقق ذلك من خلال التعليم المسيحي.

حضر المؤتمر المطران جورج سمنر، أسقف إبروشية دالاس الأسقفية في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتوره إستفاني هودكينز، القس إفرايم رادنير دكتور في اللاهوت التاريخي، السيدة انيت بروانلي، المطران ماويتا اكيري من الكنيسة الأسقفية بتنزانيا، الراهبة ليزان جيلبولت، الدكتورة هنا لوقا من كنيسة انجلترا.