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انتخابات المصريين بالداخل

«الشعب الديمقراطي» يشيد بمشاركة كبار السن وذوي الهمم في الانتخابات

كتب:

نرمين عفيفي
02:24 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي

خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن كبار السن وذوي الهمم يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الشعب المصري لليوم الثاني أثبت حرصه على أمن واستقرار البلد. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز» أن استقرار مصر هو الأثر المباشر للعملية الانتخابية الحالية، والمواطن المصري بوعيه وفهمه العميق اختار أن يحتشد لليوم الثاني من أجل أن يمارس استحقاقاته وواجبه الوطني.

 

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