رئيس حزب الشعب الديمقراطي: قرارات الرئيس اليوم حملت رسائل لكل الفئات

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جاءت كمشرط الجراح ليضع أولى مبادئ الجمهورية الجديدة، وهي أن الدولة لا يمكن أن تتجاهل الظروف الاقتصادية للمواطن.

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه القرارات حملت رسائل لكل الفئات التي شملتها القرارات، وهي موظفي الحكومة وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وأبدت هذه القطاعات ارتياحا كاملا لهذه القرارات المفاجئة.

نؤيد الرئيس في قراراته

وتابع أن الحزب يؤكد تأييد الرئيس في كل قرارات تعبر عن روح الإنسانية، ونجدد ثقتنا ودعمنا لسياساته، ولا يمكن أن نتخلى عنه، فكل كلماته تجدد الثقة فينا وفي المواطن في مستقبل باهر.

الرئيس والتنمية

ولفت إلى أن القيادة هي قيادة أقوال، والرئيس لم يتخل عن أهداف التنمية المستدامة، رغم تغيير المفهوم في كل دول العالم لتنمية الضرورة، استمر الرئيس في دعم التنمية المستدامة من أجل مستقبل أبناء هذا الوطن، وأكبر رسالة كانت إعلان حزمة القرارات وهو يفتتح مدينة المنيا الجديدة، ما تعجز عنه الآن دول كبرى.