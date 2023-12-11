وسائل إعلام إيطالية تشيد بالانتخابات: فرحة وإقبال فاق التوقعات

سلطت وسائل إعلام إيطالية الضوء على الانتخابات الرئاسية في مصر، وأشاد بالعملية الانتخابية والتنظيم الواضح بالإضافة إلى الإقبال الكبير على التصويت.

وقالت الإعلامية دعاء جاد الحق، خلال تغطية الانتخابات بشاشة «إكسترا نيوز» إن وكالة نوفا الإيطالية أوضحت أن آلاف الناخبين توافدوا مبكرا أمام مراكز الاقتراع منذ اليوم الأول في الانتخابات، بطريقة فاقت توقعات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت: «الطوابير منظمة وهادئة، بالإضافة إلى الموسيقى الوطنية التي ميزت اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمصر وكذلك فرحة المواطنين».