مسيرة لشيوخ وقساوسة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات ببني سويف

نظم عدد من شيوخ الأزهر ومديرية أوقاف بني سويف، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، مسيرة مع قساوسة إبارشية بني سويف، مسيرة حاشدة تحت عنوان «انزل شارك»، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وخرجت المسيرة من أمام مسجد عمر بن عبد العزيز في مدينة بني سويف، رافعين لافتات «انزل شارك، الانتخابات الرئاسية 2024 قول رأيك».

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال الشيخ عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، إن الهدف من المسيرة هو دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات لانه استحقاق دستوري وواجب وطني، لافتا إلى إن المشاركة الجادة في كل قضايا الوطن وفق ما يمليه الضمير الوطني الحر على كل وطني شريف محب ومنتمي لبلده.

ووقالت داليا ميخائيل احدي المشاركات في المسيرة ان الانتخابات الرئاسية 2024 بمثابه رسالة من الشعب المصري للعالم أجمع، بأن الوحدة الوطنية هي عنوان شعبنا في اختيار رئيسنا، لافتة إلى أن مشاركتها في المسيرة جاءت من أجل ارسال رساله وطنية كل العالم بان مصر مؤلفة من نسيج واحد.