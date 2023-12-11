أنجلينا جولي: هوليوود مكان غير صحي.. وأحاول التعافي بعد الطلاق

في حوار للنجمة العالمية أنجلينا جولي أجرته معها مجلة وول ستريت في عددها الصادر هذا الشهر، بعنوان «أنجلينا جولي تعيد بناء حياتها»، تحدثت عما أطلقت عليه «التعافي» وذلك بعد الانفصال عن زوجها النجم الشهير براد بيت، والذي استمر زواجهما منذ 2014، بعد صداقة دامت 10 أعوام، نتج عنها 6 أبناء بعضهم بالتبني، موضحة أنها تحاول تنفيذ بعض خططها للمستقبل.

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هل ارتبطت أنجلينا جولي بعد براد بيت؟

وقالت جولي خلال حوارها، إنها لا تمتلك حياة اجتماعية خارج أبنائها، وغير مرتبطة عاطفيًا حتى بعد براد بيت، حتى أنها لا تمتلك أصدقاء كُثر في لوس أنجلوس، وكل ما تفكر فيه الفترة الحالية هو التعافي هي وعائلتها لأن هناك الكثير من الأشياء يحتاجون التعافي منها.

وعن فترة زواجها هي وبيت، قالت إنهم في مرحلة ما كانوا زوجين ذهبيين خاصة بين الزيجات الفنية في هذا الوسط، وعلى عكس ما يتخيل البعض، قالت جولي أنهم رغم انهم 7 أشخاص هي وابنائها يعيشون في حيوات مُختلفة، لكنهم شخص واحد وهذا سر قوتهم، موضحة أن بعد طلاقها فقدت القدرة على العيش بحرية والسفر، لكن بالتأكيد ستتحرك بحرية عندما تستطيع ذلك، لأنها قلصت عملها خلال تلك الفترة وبقيت معظم الوقت في المنزل مع أطفالها.

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أنجلينا جولي: هوليوود مكان ضحل وغير صحي

وعن العيش في مدينة لوس أنجلوس والعمل في هوليوود، قالت جولي إنها نشأت في مكان ضحل للغاية بين جميع الأماكن حول العالم، فـ هوليوود ليست مكان صحي، ولأنها نشأت هناك لم تكن معجبة بالمكان نهائيًا، ولم تؤمن يومًا بأنها مكان بارز أو مهم.

وأشارت إلى أنه لو عاد بها الزمن مرة أخرى لكانت اختارت أي شئ آخر غير العمل في هوليوود، موضحة إنها تخطط مؤخرًا للانتقال من لوس أنجلوس وقضاء المزيد من الوقت في منزلها في كمبوديا.