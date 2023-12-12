تفاصيل ارتفاع معدل تداول السفن والبضائع بمينائي السخنة والأدبية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نشاط مواني المنطقة الجنوبية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وفق بيان أصدرته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أنه شهد تطورًا ملحوظًا، ومعدل نمو على الأصعدة كافة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي 138 سفينة

وأوضح البيان وفقا لما أوضحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي 138 سفينة، وبلغ إجمالي الحمولة المتداولة خلال الفترة المذكورة 5 ملايين طن تقريبًا، أما ميناء الأدبية، استقبل إجمالي حمولة 1.4 مليون طن خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2023.

ميناء السخنة

- 138 سفينة

- 5 ملايين طن إجمالي الحمولة المتداولة.

سفن استقبلها الميناء

100 سفينة بضائع عامة.

16 سفينة صب جاف.

22 سفينة صب سائل.

%- 27.28 نسبة نمو معدل حركة السفن.

- 18.23% نسبة نمو حركة البضائع.

ميناء الأدبية

- 106 سفن.

- 1.4 مليون طن إجمالي الحمولة المتداولة.

سفن استقبلها الميناء:

50 سفينة بضائع عامة.

13 سفينة صب جاف.

29 سفينة صب سائل.

12 سفينة حاويات.

2 سفينة حيوانات حية.

%2.91 معدل نمو حركة الميناء في 2024/2023.