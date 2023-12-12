مواعيد التصويت في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية

ينطلق بعد قليل، اليوم الثالث والأخير، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وبدأت الانتخابات منذ الأحد 10 ديسمبر الجاري وتنتهي اليوم، ويبدأ بعدها الفرز.

إعلان النتيجة الخاصة بالانتخابات الرئاسية

تبدأ عملية الفرز لصناديق الاقتراع مساء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر بعد الساعة التاسعة مساءً، على أن يجري إعلان النتيجة الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، يوم 18 من الشهر الجاري.

الاستعانة بـ15 ألف قاض

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف على مستوى الجمهورية، للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرها، كما جرى استحداث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية، وطريقة «برايل» للإعاقة البصرية.

وعكفت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة الماضية، على تقديم التسهيلات لذوي الهمم، سواء من لديهم إعاقة سمعية أو بصرية أو حركية، لسهولة دمجهم في العملية الانتخابية.

ويشار إلى أن مشاركة ذوي الإعاقة البصرية، من أحدث الإجراءات التي أدخلتها الهيئة في هذه الانتخابات، إذ استحدثت الهيئة التصويت بطريقة برايل، الذي يُمكن ذوو الهمم من اختيار مرشحهم الرئاسي، ويسلم بطاقته الانتخابية للموظف المختص بعد اختيار المرشح الرئاسي، ليضعها في الصندوق، ومن ثم يغمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتسلم بطاقة الرقم القومي الخاص به.