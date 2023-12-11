اصطفاف الشباب أمام لجان الزيتون للتصويت في انتخابات الرئاسة: بنبي مستقبل بلدنا

شهدت لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 بحي الزيتون إقبالا كبيرا من الشباب على اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث ظهر الشباب بشكل كبير وسيطر على المشهد خلال الساعات الحالية، والتي تشهد إقبالا كبيرا ومتزايدا.

وقالت ثريا نبيل، 20 عاما لـ«الوطن»، إنّها جاءت اليوم للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، ليكون لها صوت ومشاركة وتأثير في حياة وطنها، مشيفة: «على كل شاب النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، دي بلدنا ولازم نختار الرئيس اللي هيمثلنا».

ونصحت ثريا الشباب بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم، والتحرر من السلبية والجلوس في المنازل، حتى يستطيعوا أن يشاركوا في مستقبل بلادهم.

من جانبه، قال أحمد رضا عبد الحميد، طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، إنّه حضر إلى لجنته الانتخابية ليكون له صوت في مستقبل بلده، حيث شهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية نهضة وتنمية كبيرة لم تشهدها من قبل، ما يعد حافزا أكبر للنزول والمشاركة في الانتخابات لاستمرار التنمية والتطوير ونهضة الدولة خلال الفترة المقبلة.