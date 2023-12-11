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انتخابات المصريين بالداخل

بطريرك الأقباط الكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات داخل مدرسة بحي الزيتون

كتب:

مارينا رؤوف
02:06 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
بطريرك الأقباط الكاثوليك

بطريرك الأقباط الكاثوليك

أدلى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد وليد محمود محمد الصادق بمنطقة القبة في الزيتون.

وانطلقت قبل ساعات فعاليات اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسية 2024، وتضم 4 مرشحين، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.