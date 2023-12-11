بأعلام مصر.. روح الوحدة الوطنية تتجسد في الانتخابات الرئاسية بالمنوفية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، توافدا كبيرا بالأعلام المصرية، من قبل جموع الناخبين من المسلمين والمسيحين، للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، تأكيدا على روح الإنتماء والوحدة الوطنية، وممارسة حقهم الدستورى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، واستكمال مسيرة التنمية وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها.

اللجان الانتخابية بالمنوفية

جدير بالذكر، أن محافظة المنوفية تشهد وجود 506 مراكز انتخابية، و12 لجنة رئيسية و580 فرعية، منها 6 لجان للمغتربين، ويبلغ عدد من لهم الحق في التصويت 2 مليون و851 ألفا و466 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وتشهد اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي، لانتخاب رئيس مصر القادم، وسط مشاركة ملحوظة من السيدات والشباب، في مختلف مراكز المحافظة.