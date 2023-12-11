هشام يكن لاعب الزمالك الأسبق يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة (صور)

أدلى هشام يكن، لاعب نادي الزمالك الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة الشهيد محمد جمال بالمنيل، وسط حب ودعم لمصر، في الانتخابات الرئاسية 2024.

ودخل الكابتن هشام يكن للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 في دائرة المنيل، مؤكدًا أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني على الجميع، وأنّه أدلى بالصوت وأعطاه لمن يراه أهلًا لتحمل الأمانة.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في ثاني أيام التصويت بحي المنيل، حيث حرص عدد كبير من الشباب والنساء على الإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة 3 أيام.