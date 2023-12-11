رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

هشام يكن لاعب الزمالك الأسبق يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة (صور)

كتب:

أمنية شريف
03:13 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق

هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق

أدلى هشام يكن، لاعب نادي الزمالك الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة الشهيد محمد جمال بالمنيل، وسط حب ودعم لمصر، في الانتخابات الرئاسية 2024.

ودخل الكابتن هشام يكن للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 في دائرة المنيل، مؤكدًا أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني على الجميع، وأنّه أدلى بالصوت وأعطاه لمن يراه أهلًا لتحمل الأمانة.

 

وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في ثاني أيام التصويت بحي المنيل، حيث حرص عدد كبير من الشباب والنساء على الإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة 3 أيام.

اقرأ المزيد:

محافظ الغربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024: واجب دستوري

«الشعب الديمقراطي» يشيد بمشاركة كبار السن وذوي الهمم في الانتخابات

حلمي عبد الباقي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

مسيرة لشيوخ وقساوسة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات ببني سويف
بقلم أمنية شريف