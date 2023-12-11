زوجة ويل سميث عن صفعة الأوسكار: «أنقذت زواجنا»

أصبحت جادا بينكيت سميث صريحة بشأن صفعة ويل سميث الشهيرة في حفل توزيع أوسكار، قائلة إن تلك الصفعة كان لها الفضل في مساعدتها على إدراك أنها لن تترك زوجها أبدا، على حد تعبيرها، وذلك في مقابلة جديدة مع مجلة «YOU» التابعة لصحيفة «ديلي ميل».

الصفعة المقدسة

وأوضحت جادا بينكيت سميث البالغة من العمر 52 عامًا، أن قرار ويل سميث بصفع كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، جعلها تطلق عليها اسم «الصفعة المقدسة»، متابعة: «أسميها الآن الصفعة المقدسة لأن الكثير من الأشياء الإيجابية جاءت بعدها».

وأشارت زوجة النجم الأمريكي ويل سميث إلى أن الجدل الذي سببته تلك الصفعة كان له تأثير على زواجهما، «بعد كل تلك السنوات التي حاولت فيها معرفة ما إذا كنت سأترك ويل، استغرق الأمر تلك الصفعة بالنسبة لي لأدرك أنني لن أتركه أبدًا، من يدري أين ستكون علاقتنا لو لم يحدث ذلك؟».

جادا: قلت إن من المستحيل أن يضربه

مثل العديد من الأشخاص الذين يشاهدون الحفل على الهواء مباشرة، لم تصدق «جادا» في البداية، قائلة: «لقد قلت إن من المستحيل أن يضربه، ولكن عندما عاد ويل إلى كرسيه أدركت أنها لم تكن مسرحية هزلية»، متابعة: «الكلمات الأولى التي نطقت بها لويل عندما كانا بمفردهما بعد العرض كانت هل أنت بخير؟».