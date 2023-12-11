«عمال مصر»: ظهور مشرف للمرأة العاملة في الانتخابات الرئاسية

أشادت عايدة محيي الدين، رئيس سكرتيرة المرأة والطفل، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالدور المشرف الذي قامت به المرأة العاملة بجميع القطاعات في مشاركتهن وتفاعلهن في اليوم الأول بالعرس الانتخابي، فضلا عن دور المراة العاملة في التوعية تجاه أسرتها، وذويها لحثهم على النزول إلى لجان الانتخاب، لتضرب المرأة العاملة مثلا في تحمل الواجب الوطني والدور المجتمعي الرائد إلى جوار شريكها الرجل، كتفا بكتف للإسهام في صياغة المستقبل والتمسك بالحق الدستوري في الانتخاب والتصويت ورسم ملامح الغد القريب.

وأكدت عايدة محيي الدين، على التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية كافة، وذلك لتذليل العقبات والتيسير على العاملين، ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم وأداء حقهم الدستوري على أكمل وجه، ومتابعة مشاركتهم الفعالة من خلال غرفة العمليات الرئاسية وفروعها بالمحافظات.